Бизнесмен из Карачаево-Черкесии уличён сотрудниками полиции в хищении из бюджета 10 млн рублей и отмывании денег

В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого является 38-летний предприниматель – председатель сельскохозяйственного смешанного потребительского кооператива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии