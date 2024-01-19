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Закон, порядок, государство

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Бизнесмен из Карачаево-Черкесии уличён сотрудниками полиции в хищении из бюджета 10 млн рублей и отмывании денег

Бизнесмен из Карачаево-Черкесии уличён сотрудниками полиции в хищении из бюджета 10 млн рублей и отмывании денег

В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого является 38-летний предприниматель – председатель сельскохозяйственного смешанного потребительского кооператива.

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