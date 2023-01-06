«Ман Сити» обыграл «Челси» 4 раза подряд всухую вторым в истории

«Манчестер Сити» победил «Челси» (1:0) в 19-м туре АПЛ. «Горожане» – второй в истории клуб, обыгравший лондонцев 4 раза подряд всухую в различных турнирах.
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