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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент УЕФА Чеферин о бане России: «Мне не нравятся бойкоты, спортсмены страдают из-за политики. Но до окончания конфликта невозможно принять другое решение»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров с 2022 года.

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