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Сестра президента Аргентины извинилась перед послом Франции за слова вице-президента о кричалке сборной. Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной»

Сестра президента Аргентины извинилась перед послом Франции за слова вице-президента о кричалке сборной. Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной»

Ранее Вильярруэль, занимающая пост вице-президента Аргентины, опубликовала твит с поддержкой сборной Аргентины.

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