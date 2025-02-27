По требованию прокуратуры восстановлено водоснабжение в деревне Хмелевичи Одоевского района

Прокуратура Тульской области провела проверку после жалобы жителей на отсутствие водоснабжения в деревне Хмелевичи Одоевского района и установила, что местная администрация не организовала надлежащее содержание водопроводных сетей протяженностью свыше 7,8 тысяч метров, что привело к длительному отсутствию холодной воды.