По требованию прокуратуры восстановлено водоснабжение в деревне Хмелевичи Одоевского района

Прокуратура Тульской области провела проверку после жалобы жителей на отсутствие водоснабжения в деревне Хмелевичи Одоевского района и установила, что местная администрация не организовала надлежащее содержание водопроводных сетей протяженностью свыше 7,8 тысяч метров, что привело к длительному отсутствию холодной воды.
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