Абдулганиев о законе для фудтраков: «Мы поможем – с документами, с защитой прав»

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил стоянку фудтраков в казанском парке «Урам» в связи с вступлением в силу с 1 сентября поправок в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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