Начинается новый этап СВО - майский разгром ВСУ. Сегодня мы видим, как великая шахматная партия, которую наши полководцы начали осенью прошлого года, стремительно переходит в эндшпиль.
Первомай, Первомай - укропа добивай!
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А у нас"в запасе ход конем по голове" (Высоцкий)
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18 час.
Н
НС
30 тыщ. укропов на маленьком участке - отличная цель для применения по ним ТЯО. Хороший "король" получится, одним махом такая группировка перестанет существовать.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Судя по рисунку на фото, какой то не приличный прибор
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2 час.
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