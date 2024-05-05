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Первомай, Первомай - укропа добивай!

Первомай, Первомай - укропа добивай!

Начинается новый этап СВО - майский разгром ВСУ. Сегодня мы видим, как великая шахматная партия, которую наши полководцы начали осенью прошлого года, стремительно переходит в эндшпиль.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А у нас&quot;в запасе ход конем по голове&quot; (Высоцкий)
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18 час.
Н
НС
30 тыщ. укропов на маленьком участке - отличная цель для применения по ним ТЯО.   Хороший &quot;король&quot;  получится, одним махом такая группировка перестанет существовать.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Судя по рисунку на фото, какой то не приличный прибор
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2 час.

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