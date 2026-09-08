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Культуромания

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ПФКИ подарил Луганской филармонии новое звуковое оборудование

ПФКИ подарил Луганской филармонии новое звуковое оборудование

Президентский фонд культурных инициатив обеспечил Луганскую республиканскую академическую филармонию современным профессиональным звуковым оборудованием в рамках благотворительной программы ПФКИ и партнеров Фонда.

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