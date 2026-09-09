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8 любопытных фактов о перелетах

8 любопытных фактов о перелетах

ФАКТ 1На входе в самолёт стюардессы прячут руки за спиной, потому что у них там маленький счётчик. Они считают пассажиров.

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