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Mash: Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублёвке

Mash: Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублёвке

Режиссёр и продюсер Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублёвке стоимостью 650 млн рублей из-за фанатов, которые приходили не ради покупки дома, пишет Telegram-канал Mash.

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