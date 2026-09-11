Mash: Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублёвке

Режиссёр и продюсер Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублёвке стоимостью 650 млн рублей из-за фанатов, которые приходили не ради покупки дома, пишет Telegram-канал Mash.
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