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Царьград

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Полковник Шкроба заявил об окружении частей ВСУ в Харьковской области

Полковник Шкроба заявил об окружении частей ВСУ в Харьковской области

Командир 71-й гвардейской дивизии полковник Шкроба сообщил, что в Харьковской области под Волчанском в окружение попали наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

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