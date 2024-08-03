Российским военнослужащим в Таджикистане разъяснили вопросы жилищного обеспечения

Также участники собрания получили консультации по вопросам досрочного погашения ипотечного кредита, совместной покупке жилья супругами-участниками НИС, получения денежных средств по льготной выслуге лет, рефинансированию ранее взятых кредитов.
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