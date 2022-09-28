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Хроника пожаров в Мангистау за неделю

Хроника пожаров в Мангистау за неделю

С 19 по 25 сентября подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 33 раза выезжали по тревоге, в том числе 9 – на пожары, 20 – на случаи горения и 4 выезда - на проведение аварийно-спасательных работ.

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