Хроника пожаров в Мангистау за неделю

С 19 по 25 сентября подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 33 раза выезжали по тревоге, в том числе 9 – на пожары, 20 – на случаи горения и 4 выезда - на проведение аварийно-спасательных работ.