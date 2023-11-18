В Киеве и восьми областях Украины рано утром объявляли воздушную тревогу

Рано утром в субботу, 18 ноября, в Киеве и восьми областях Украины объявлялась воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
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