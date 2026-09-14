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Газета.ру

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Песков заявил, что ВС России выполняют задачи на всей территории Украины

Песков заявил, что ВС России выполняют задачи на всей территории Украины

Российские военнослужащие выполняют свои задачи по всей территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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