«КАД перекрыт. Маршрутка 205А едет к метро «Проспект Просвещения» через Бугры. Тут у нас девочка-школьница упала в обморок», - пишет читательница Мойки78.
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«КАД перекрыт. Маршрутка 205А едет к метро «Проспект Просвещения» через Бугры. Тут у нас девочка-школьница упала в обморок», - пишет читательница Мойки78.