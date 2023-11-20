Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету M51.3

Испытания МБР M51.3 / © SebLecornu / X Ракета M51.3 представляет собой модернизированную версию M51 — трехступенчатой стратегической баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок ВМС Франции.
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