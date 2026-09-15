Ошибка мужа с лотерейным билетом принесла супругам 11 миллионов рублей

Пожилая пара по ошибке дважды сыграла по одному лотерейному билету и выиграла 11,5 миллиона рублей.Пожилая семейная пара из американского штата Мичиган сорвала крупный куш в лотерею благодаря нелепой случайности.
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