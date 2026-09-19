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«Бабы шарахались как от огня»: почему влиятельная жена красавца Владимира Гусева закрывала глаза на его романы

«Бабы шарахались как от огня»: почему влиятельная жена красавца Владимира Гусева закрывала глаза на его романы

Советский актёр Владимир Гусев с молодым обаянием, статной фигурой и выразительными голубыми глазами с первых ролей завоевал любовь миллионной аудитории.

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