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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» и «Юве» поздравили «Наполи» с победой в Серии А

«Поздравляем «Наполи» с завоеванием скудетто«, – написали в «Интере», занявшем 2-е место и отстав на очко от неаполитанцев.

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