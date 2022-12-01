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Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлены до 9 декабря

Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлены до 9 декабря

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 9 декабря.Как говорится в сообщении Росавиации, «режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года».

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