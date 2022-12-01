Ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ продлены до 9 декабря

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 9 декабря.Как говорится в сообщении Росавиации, «режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года».