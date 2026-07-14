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Север Пресс

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Принадлежащий Telegram короткий домен t.me перестал работать

Принадлежащий Telegram короткий домен t.me перестал работать

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали открываться в обычных браузерах. Домен был полностью удален из глобального пространства доменных имен (зоны DNS) по решению регистратора, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois.

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