Принадлежащий Telegram короткий домен t.me перестал работать

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали открываться в обычных браузерах. Домен был полностью удален из глобального пространства доменных имен (зоны DNS) по решению регистратора, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois.
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