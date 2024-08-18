Тверские транспортные полицейские поговорили с подростками о профилактике экстремизма

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Тверского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Светлана Лазарева провела беседу по профилактике экстремизма и терроризма с подростками, вернувшимися из детского оздоровительного лагеря «Тверца», расположенного в Калининском районе Тверской области.