Тверские транспортные полицейские поговорили с подростками о профилактике экстремизма

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Тверского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Светлана Лазарева провела беседу по профилактике экстремизма и терроризма с подростками, вернувшимися из детского оздоровительного лагеря «Тверца», расположенного в Калининском районе Тверской области.
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