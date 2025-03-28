Ранние годы и происхождение Семья и детство Дмитрий Николаевич Патрушев родился в городе Ленинград 13 октября 1977 года.
Дмитрий Патрушев: путь от менеджера до министра сельского хозяйства России.
Комментарии
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ВИ
Виктор Иващенко
Учитесь дети и тоже станете министрами
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17 час.
Sergey
какая ерунда..... просто Россия стала кастовой страной, где сословия определяет назначения и благополучие! папа министр, сын министр. папа рабочий, сын хоть заучись.... ни когда не будет министром! статья дрянь..... заказная
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11 час.
Людмила Фирстова
Сергей, какая чёрная зависть!
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11 час.
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