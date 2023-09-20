В городе Дятьково в ДТП с грузовиком разбился 20-летний мотоциклист

По предварительной информации, 20-летний водитель питбайка BSE при объезде остановившихся транспортных средств не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, после чего столкнулся с совершавшим объезд ГАЗа грузовиком КамАЗ, которым .