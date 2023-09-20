Провинция.ру

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Да, не считайте это какой-либо рекламой, просто пара окон были открыты в браузере, скопировал ссылки и всё.Процесс внедрения...
  • ММ
    Например https://ideav.online/ru/?yd=habr&yclid=5964201569674394731 https://loginom.ru/download Множество программ дл...Процесс внедрения...
  • алекс кузь
    Не уверен, хорошо ли когда толпы молодежи бегает за инвестициями и преумножением последнего.Инвестиционное ст...

В городе Дятьково в ДТП с грузовиком разбился 20-летний мотоциклист

В городе Дятьково в ДТП с грузовиком разбился 20-летний мотоциклист

По предварительной информации, 20-летний водитель питбайка BSE при объезде остановившихся транспортных средств не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, после чего столкнулся с совершавшим объезд ГАЗа грузовиком КамАЗ, которым .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх