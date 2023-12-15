Педофила заметили рядом со школой и детсадом на бульваре Новаторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В среду в службу «112» позвонила 39-летняя жительница улицы Зины Портновой и сообщила о том, что между школой № 504 и детским садом неизвестный совершал развратные действия.
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