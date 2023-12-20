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Спутниковую связь ограничат. Из соображений безопасности

Спутниковую связь ограничат. Из соображений безопасности

Всемирная конференция радиосвязи разработает меры против несанкционированной спутниковой связиНа Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) было принято решение о разработке мер по регулированию работы систем спутниковой связи, особенно тех, которые работают без разрешения национальных администраций.

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