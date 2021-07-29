Народный календарь. Дневник погоды 29 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 29 ИЮЛЯ. ФИНОГЕЕВ (АФИНОГЕНОВ) ДЕНЬФИНОГЕЕВЫ ЗАЖИНКИ В этот день церковь вспоминает священномученика Афиногена и его десять учеников, пострадавших за верув начале 4 векаво время гонений на христиан в городе Севастии.