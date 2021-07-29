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Народный календарь. Дневник погоды 29 июля 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 29 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 29 ИЮЛЯ.  ФИНОГЕЕВ (АФИНОГЕНОВ) ДЕНЬФИНОГЕЕВЫ ЗАЖИНКИ В этот день церковь вспоминает священномученика Афиногена и его десять учеников, пострадавших за верув начале 4 векаво время гонений на христиан в городе Севастии.

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Любовь Ивановна
Доброе утро!!Сегодня в Калуге по прогнозу ожидается жаркая погода, но пока пасмурно, +19 а днем +28. Будем посмотреть Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность - в районе 65%.

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