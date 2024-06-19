Казахстан получит от Киргизии более полумиллиарда кубометров воды

Соглашение было достигнуто на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии.В текущем году Киргизия обеспечит поставку более полумиллиарда кубометров поливной воды в Казахстан, согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана от 18 июня.
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