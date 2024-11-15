Адлерский район принял участие во Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде». В рамках этой инициативы проводятся мероприятия с учащимися школ, направленные на предотвращение экстремистской деятельности.
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Адлерский район принял участие во Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде». В рамках этой инициативы проводятся мероприятия с учащимися школ, направленные на предотвращение экстремистской деятельности.