И вновь Дзержинский

© РИА Новости, Владимир Федоренко Почему в российском обществе цифры все больше говорят о «нарастании числа тех, кто готов оправдать репрессии советского времени»? Потому что общество видит, что творится в стране, и как преступники и имущие остаются безнаказанными – в широком диапазоне от какой-нибудь Мары Багдасарян до бывшего министра обороны Сердюкова По последним опросам Левада-центра (признанная иностранным агентом организация), «Железному Феликсу» вряд ли сочувствующему, за возвращение памятника Дзержинскому на прежнее место (в сегодняшнем наименовании – Лубянскую площадь) сегодня выступает большинство жителей Москвы – 51%.