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И вновь Дзержинский

И вновь Дзержинский

© РИА Новости, Владимир Федоренко Почему в российском обществе цифры все больше говорят о «нарастании числа тех, кто готов оправдать репрессии советского времени»? Потому что общество видит, что творится в стране, и как преступники и имущие остаются безнаказанными – в широком диапазоне от какой-нибудь Мары Багдасарян до бывшего министра обороны Сердюкова  По последним опросам Левада-центра (признанная иностранным агентом организация), «Железному Феликсу» вряд ли сочувствующему, за возвращение памятника Дзержинскому на прежнее место (в сегодняшнем наименовании – Лубянскую площадь) сегодня выступает большинство жителей Москвы – 51%.

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Сергей Дмитриев
Надо также досканально разобраться с комуфляжем Мавзолея "во дни торжеств народных " в праздник "этот день Победы со слезами на глазах".
Pavel Luspekaev
Полностью поддерживаю.

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