Ученые МИИГАиК подсчитали, сколько Деду Морозу нужно дронов

Ученые из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) представили новые расчеты, согласно которым, если бы Дед Мороз решил использовать коммерческие беспилотники для доставки подарков, ему потребовалось бы примерно три миллиона таких устройств.