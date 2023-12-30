Ученые МИИГАиК подсчитали, сколько Деду Морозу нужно дронов

Ученые из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) представили новые расчеты, согласно которым, если бы Дед Мороз решил использовать коммерческие беспилотники для доставки подарков, ему потребовалось бы примерно три миллиона таких устройств.
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