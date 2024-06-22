На Украине прогремели взрывы. Лебедев: "Хорошо прошлись"

На Украине прогремели взрывы. Под удар попали военные объекты и энергетическая инфраструктура.Объекты военной энергетической инфраструктуры повреждены в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.