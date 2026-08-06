Хуснуллин: России необходимо рассмотреть создание ж/д выхода к Индийскому океану

Это нужно на случай рисков в Босфоре и Ормузе, отметил вице-премьерРоссии необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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