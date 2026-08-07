Как спроектировать дом за городом без конфликтов с законом и соседями

Почему я решил разобраться в нормативах до начала стройки Когда я только задумался о собственном доме за городом, в голове рисовались исключительно идиллические картины: панорамные окна в пол, просторная терраса для утреннего кофе и абсолютная тишина вокруг.
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