Русская весна

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  • mark kapustin
    Работайте братья, враг должен быть уничтожен.Удар возмездия на...
  • mark kapustin
    9 военных погибли...
  • Юрий Шестаков
    До слёз обидно!.. Как же так допустили такую промашку? Недооценили, разведка подкачала, понадеялись... Такой вот горь...9 военных погибли...

Армия России провела ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России провела ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России провела ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах Украины, в том числе расположенных на большом удалении от линии фронта.

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