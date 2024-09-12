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ПОБОИ ЗА ОТКАЗ: В ПРИМОРЬЕ МИГРАНТ ЕДВА НЕ УБИЛ ДЕВУШКУ – ПОЯВИЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

ПОБОИ ЗА ОТКАЗ: В ПРИМОРЬЕ МИГРАНТ ЕДВА НЕ УБИЛ ДЕВУШКУ – ПОЯВИЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

В Приморском крае приезжий из Средней Азии нанес тяжёлые травмы девушке, которая не захотела с ним встречаться.

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