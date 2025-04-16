Семьи из Петербурга и Ленобласти с начала года получили более 22 тысяч сертификатов на материнский капитал

Эта мера государственной поддержки предоставляется сразу после рождения ребенка С начала 2025 года семьям Петербурга и Ленинградской области было проактивно выдано более 22 тысяч сертификатов на материнский капитал.
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