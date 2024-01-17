Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Естественно, захочет. На фига ей ядерная война на Ближнем Востоке? Да к тому же Иран уже сейчас  стратегический партн...Уползти бы из нор...
  • Игорь Кузнецов
    Конечно же актуально сейчас, когда СБУ и ГУР Украины делает ставку на террористические методы ведения войны. США с 20..."Россия возрождае...
  • Игорь Рябин
    Родной, пошёл бы на стройку-через три года квартира у тебя есть... А ты цифровой накидал с потолка, смешал тёплое с м...Сколько надо было...

Олигархи из России заключили тайную сделку с Западом. Но всё пошло не по плану

Олигархи из России заключили тайную сделку с Западом. Но всё пошло не по плану

Царьград Олигархи из России заключили тайную сделку с Западом. Но всё пошло не по плану. В Европе посчитали, что предприниматели не выполнили обязательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Андрей Курманов
Козёл этот человек кто посмел так к нашему великому народу  обратиться. Но ничего господь бог ещё вложит ему мозги в его голову . Носкорее чувствую что ему скорее дойдёт  в голову через его жопу.
Ответить
23 час.
А
Александр
Эти нувориши-компродоры - обычное ворьё, куда пошла их нажива? Можно не продолжать. И трёп о «праве собственности» не больше чем трёп. Либо их прислужников, либо недотеп.
Ответить
20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Свинорылы...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх