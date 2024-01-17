Царьград Олигархи из России заключили тайную сделку с Западом. Но всё пошло не по плану. В Европе посчитали, что предприниматели не выполнили обязательства.
Олигархи из России заключили тайную сделку с Западом. Но всё пошло не по плану
Комментарии
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АК
Андрей Курманов
Козёл этот человек кто посмел так к нашему великому народу обратиться. Но ничего господь бог ещё вложит ему мозги в его голову . Носкорее чувствую что ему скорее дойдёт в голову через его жопу.
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23 час.
А
Александр
Эти нувориши-компродоры - обычное ворьё, куда пошла их нажива? Можно не продолжать. И трёп о «праве собственности» не больше чем трёп. Либо их прислужников, либо недотеп.
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20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Свинорылы...
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9 час.
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