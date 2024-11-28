Сотрудниц Росреестра и Роскадастра отправили в колонию

Суд вынес приговор двум сотрудницам региональных Росреестра и Роскадастра, обвиняемым в коррупции. Они были признаны виновными в превышении полномочий, получении взятки в значительном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщили ZAB.
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