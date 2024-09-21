Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны

Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Таллин. В ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта, Балтийского флота, воздушной армии и эстонского стрелкового корпуса обратили в бегство солдат оперативной группы «Нарва», оборонявших Таллин.

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