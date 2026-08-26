Безопасность школ, детских садов и колледжей обсудили в Республике Алтай

В Республике Алтай прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба. Ключевыми темами обсуждения стали безопасность на объектах образования в преддверии нового учебного года, а также подготовка к единому дню голосования.
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