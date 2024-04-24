Сенатор заявил о превращении Херсона в город страха

РИА Новости Подконтрольный киевском режиму Херсон превратился в город страха, мирные жители боятся выйти на улицу без крайней надобности, заявил РИА Новости член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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