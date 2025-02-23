Дмитрий Бивол о жесте Бетербиева: обмен кулачками заменяет рукопожатие

Дмитрий Бивол раскрыл детали отказа Артура Бетербиева от рукопожатия после их поединка. В ночь на 23 февраля Бивол завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, после чего Бетербиев выбрал обмен кулачками вместо традиционного рукопожатия.