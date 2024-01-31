В сентябре 2024 будут новые правила вакцинации от коронавируса

Было решено изменить порядок вакцинации. Минздрав обновил календарь вакцинации от коронавируса. Теперь прививаться от коронавируса следует 1 раз в год, а не каждые 6 месяцев, как было ранее, об этом пишет «РГ».
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