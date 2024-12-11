Telegraph: отказ снизить возраст мобилизации подорвал отношения Зеленского с США

Приоритетом для Украины все еще являются поставки оружия Отказ от мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет подорвал отношения между Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами, сообщает The Telegraph.
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