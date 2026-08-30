Цены на золото продолжат расти при сохранении проблемы долга правительств

Резкий рост цен на золото в последние годы вывел драгоценный металл на уровни, еще недавно казавшиеся практически недостижимыми, однако нынешнее движение может оказаться лишь частью более продолжительного цикла.
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