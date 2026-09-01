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Кто такие фалаши, или Был ли А. С. Пушкин евреем

Кто такие фалаши, или Был ли А. С. Пушкин евреем

Всем известно, что предками великого русского поэта А. С. Пушкина были арапы — именно так в старые времена на Руси называли темнокожих выходцев из Африки.

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