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Суть Событий

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Главу фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву задержали по делу о распространении фейков о ВС РФ

Главу фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву задержали по делу о распространении фейков о ВС РФ

В Москве задержали основательницу детского хосписа "Дом с маяком" Лиду Мониаву. Она была доставлена на допрос в Следственный Комитет.

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