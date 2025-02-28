ФСБ: Предотвращен теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Митрополита Тихона Шевкунова планировали взорвать в Сретенском монастыре в Москве.Сотрудниками ФСБ России в Москве предотвращен теракт украинских спецслужб против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии